台風22号の影響で八丈島を中心とした伊豆諸島で大荒れの天気になっています。雨と風のピークは越えましたが、引き続き、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。雨も午後は止みますが、地盤がかなり緩んでいるため、土砂災害にも厳重に警戒をしてください。関東沿岸では、風が強く吹くでしょう。首都圏など広い範囲での交通機関の乱れはありませんが、千葉県や茨城県の沿岸の地域では一部で交通機関が乱れる可能性があるため、お気をつ