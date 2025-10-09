「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−８フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースのクレイトン・カーショー投手が６年ぶりのポストシーズン救援登板で５失点の炎上。シュワバーにダメ押し２ランを被弾した直後、ドジャースファンが続々と家路についた。七回、マウンドに向かうカーショーに大歓声が降り注いだ。ピンチを招くも味方の好守に助けられ無失点。ここで降板かと思われたが、ロバーツ監督は続投判断。２