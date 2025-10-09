お笑い芸人やす子（27）が8日放送のフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜午後9時）に出演。親交のある芸能人の名を明かした。この日のトークテーマは「知らなきゃ損する！令和の最新終活」。井上清華アナウンサー（30）から「やす子さんも何か終活されてますか?」とふられたやす子は「正直、終活は考えたことなかったんですけど。猫ちゃんを飼い始めたときに、もし突然死んだらこの子を誰かに預けなきゃいけないと思って」と話