秋冬コーデで活躍しそうなアイテムを新たに買い足すなら？── 今季はあえて“メンズアイテム”で、抜け感のあるこなれスタイルに挑戦してみるのも一つの手かも。編集部が注目した秋冬ボトムは【ユニクロ】で見つけたワイドシルエットのイージーパンツ。40代おしゃれママの@ayakonbubuさんも、「秋冬の最高のボトム」と絶賛する1本を早速チェック。 ワイド × テーパードのバランスがGOOD