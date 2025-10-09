母の愛情たっぷりのお弁当。でも、実はその中にずっと苦手な“ある味”があったと言う筆者の友人。本音を伝えられなかった高校時代を経て数年後、勇気を出して母に話してみると、思いもよらぬ返答が──。今回は友人から聞いた、親子のエピソードをご紹介します。 苦手な味 高校時代、母が毎朝作ってくれたお弁当は、どこか“母の理想”が詰まったような見た目でした。 色とりどりの野菜に、タコさんウインナー、