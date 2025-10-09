時事通信社が9日、公式ホームページなどで、7日に自民党本部での高市早苗総裁の取材待機中に報道陣の一部が「支持率下げてやる」などと発言し、音声が一部メディアのネット中継で流れた問題について、同社の映像センター写真部所属の男性カメラマンの発言だったことを確認したと発表した。同社は「本人を厳重注意しました」と処分を明らかにした。 【写真】阪神タイガースファンで笑顔の高市早苗氏