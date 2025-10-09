ユアサプライムス株式会社から、「極上のシルキータッチ」で好評のロングセラーシリーズ「プレミアムフェイクファー電気毛布」に、新色のネイビーが登場。2025年10月上旬より、全国の家電量販店や自社オンラインストアなどで順次発売されます。 ユアサプライムス「プレミアムフェイクファー電気毛布」  発売日：2025年10月上旬希望小売価格：11,800円(税込)販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプラ