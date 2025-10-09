京都府・京都市・きょうとまるごとお茶の博覧会実行委員会が主催する「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」が、2025年10月11日(土)から13日(月・祝)までの3日間、北野天満宮にて開催されます。2025年4月から府内各地で展開されてきた「きょうとまるごとお茶の博覧会」の集大成として、茶道家元による本格的な茶会から、野点、展示、ステージパフォーマンスまで、京都のお茶文化をまるごと体験できる