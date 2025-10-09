ローカルモーションプロジェクトが、新潟県上越地方の上越市・妙高市・糸魚川市と連携し、全国で初となる3市合同のふるさと納税返礼品「時味 TOMI えんむすび」を発表。自治体の枠を越えた画期的な広域連携で、上越地方の食の魅力を一度に楽しめるセットです。受付は2025年9月22日より開始されています。 上越市・妙高市・糸魚川市 全国初の3市合同ふるさと納税返礼品「時味 TOMI えんむすび」 返礼品名：時味 TOM