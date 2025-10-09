今年、「万歩計(R)」発売60周年を迎えた歩数計のパイオニアメーカー、山佐時計計器株式会社が製造・販売する「万歩計(R) ポケット万歩(R) EX-500」が、「第12回健康医療アワード」を受賞。発売から15年、累計50万台を超えたロングセラー製品のデザイン性や多機能性が高く評価されました。 山佐時計計器「万歩計(R) ポケット万歩(R) EX-500」第12回健康医療アワード受賞  受賞製品：万歩計(R) ポケット万歩(R) EX-50