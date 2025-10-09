株式会社ACCEL LINKは、西日本最大規模の子育て世帯向けテーマパークイベント「マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025」を、2025年10月25日(土)・26日(日)にインテックス大阪にて開催。「共育て」の推進をテーマに、家族の絆を深める多彩なプログラムが用意されています。 マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025 開催日時：2025年10月25日(土)〜26日(日)開催場所：インテックス大阪対象：妊娠中の方、子育て中の家族、