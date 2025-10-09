疲れた頭をマッサージしてくれる頭皮ケアブラシ。持ち手がないタイプが多い印象でしたが、まさかのセリアで持ち手付きタイプを発見しました！通気性のいい構造で水切れが良く、フック付きで保管しやすい点も嬉しいポイント。ブラシは硬めの質感なので、ゴリゴリとマッサージできて爽快ですよ！他より安く買えるのも魅力♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：頭皮ケアブラシ持ち手付き価格：￥110（税込）サイズ（約）