不用品回収サービス「粗大ゴミ回収本舗」が、首都圏在住の500名を対象に実施した「引越し時に困った不用品」に関するアンケート調査の結果を発表。調査からは、実に9割以上の人が引越し時の不用品処分に困った経験があり、特に「大型家具」や「家電」の処分に頭を悩ませている実態が明らかになりました。 粗大ゴミ回収本舗「引越し時に困った不用品」に関するアンケート調査 調査期間：2025年10月調査対象：首都圏