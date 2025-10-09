2025年10月16日に開催が予定されていた「2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR」東京・横浜公演が、中止となることが発表されました。鹿羗(LUHAN)本人の健康上の理由によるもので、病院および専門医からの強い勧告を受けた結果、残念ながら中止の決定に至ったとのことです。 2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR 東京・横浜公演【開催中止】 公演名：2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR 東京・横浜公演開催予定日：2025年10月16日発