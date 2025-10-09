ミニストップの看板＝東京都内ミニストップは9日、消費期限の偽装問題を受けて中止していた、おにぎりと弁当の店内調理品の販売を今月から順次再開すると発表した。調理場にカメラを導入するなどの対策を徹底し、再発防止に努める。社内の専門チームなどの確認を得られた一部の店舗から始める。オンラインで記者会見した堀田昌嗣社長は「全店再開には時間がかかる」と見通した。ミニストップの2025年8月中間連結決算の純損益は