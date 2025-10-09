◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)先に3勝したチームが突破となる中、2連敗と崖っぷちだったカブス。本拠地で迎える3戦目に逆転勝利し、地区シリーズ突破に望みをつなぎました。カブスは初回、ライト線に抜ける2塁打と四球を許し1アウト1、2塁のピンチを招きます。さらに後続の打席では、内野へあがったフライをファースト守備についていたマイケル・ブッシュ選手が見失ったこともあり、1アウト満