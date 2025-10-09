2025年12月5日（金）〜12月7日 （日）まで開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ＜第5弾＞として、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチの一挙3名の来日が決定した。 『スーパーマン』ニコラス・ホルト、