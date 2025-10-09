タレントの手島優が7日に自身のアメブロを更新。息子の誕生日を祝い、テーマパークへ行ったことを報告した。この日、手島は「てじっこのお誕生日祝いに今ハマっている【はらぺこあおむし】の世界観が楽しめるプレイ！パークエリック・カールへ」と報告。パークに入る前にお土産コーナーで息子がぬいぐるみを見つけ「『あおむしいたっ！』『あおむしいたっっ！！』とキラッキラ目を輝かせて持って来たので今回はお誕生日祝いだし即