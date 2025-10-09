U-20日本代表は、8日に行われたU-20ワールドカップのフランス戦で延長戦の末0-1と敗れ、ラウンド16敗退に終わった。グループステージを3戦全勝で突破した船越優蔵監督率いるチームは、前のニュージーランド戦でターンオーバーを実施したこともあり、序盤からフランスを圧倒。コンディション的に上回る中で、次々とチャンスを生み出した。しかし、ゴール前での最後の精度や相手GKの好守もあり、試合はスコアレスのまま延長戦へ。最