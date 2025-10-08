アガサ・クリスティー作品をオマージュにした『捜査官ヴィルヘルムセン〜吹雪に閉ざされたホテル』が、11月8日（土）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送となる。 原作小説ベスト10冊の映像化！『名探偵ポワロ』10選を「本の日」に一挙放送