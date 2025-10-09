◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第3戦に「2番・DH」で先発出場。8回にこの試合2本目となる右越え弾を放った。リアルミュートの一発、ターナーの2点打で1―6とし、なおも1死一塁で迎えた第5打席、相手4番手・カーショーの初球、内寄りの直球を捉え、右翼席へ2ラン