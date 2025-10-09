料理家で食育インストラクターの和田明日香さんが、冠番組スタートから１年がたったことを報告した。９日までにインスタグラムを更新し「ゆる宅飲みが一周年を迎えましたありがとうございます乾杯！」。ＭＣを務めるＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜・午後１０時）が大好評で「毎回ぜんぜん違う回になるからやってて超たのしい。ゲストのみなさまが見せる素の瞬間がたまらない。スタッフのみなさまとのたまの飲み会