時事通信社は９日、映像センター写真部所属の男性カメラマンを厳重注意したことを発表した。７日午後に自民党本部で高市早苗総裁の取材待機中に雑談で「支持率下げてやる」などと話している音声が収録され、インターネット上で拡散されていた。同社によると、男性カメラマンは自民党本部で取材対応を待っていた際、他社のカメラマンらと雑談し「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と発言したという