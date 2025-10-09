赤沢亮正経済再生担当相赤沢亮正経済再生担当相は9日、トランプ米政権の高関税政策について「かなりの長きにわたり、関税が元通りになることは起きないだろうと思う」と述べた。米国は関税で巨額の収入を得ており、政権が変わったとしても関税の引き下げや撤回に応じる可能性は低いとの見方を示した。官邸で記者団の取材に答えた。トランプ大統領が輸入する中型・大型トラックに25％の関税を課すと表明したことには「今後、米