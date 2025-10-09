◇MLB DS第3戦 ドジャース-フィリーズ(9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのクレイトン・カーショー投手が7回から4番手でマウンドに上がり、回またぎの8回にフィリーズ打線につかまり5失点を喫しました。今季ポストシーズンでは初登板のカーショー投手。しかもリリーフとしては6シーズンぶりのマウンドとなりました。7回に対峙したのはフィリーズの上位打線。1番トレイ・ターナー選手にはボールが先行し、カウント3-1からヒット