英スパイ映画『キングスマン』シリーズの主演で知られるタロン・エジャトンが、コメディスリラー映画『Everybody Wants To F*ck Me（原題）』で、『マトリックス レザレクションズ』（2021）などのジェシカ・ヘンウィックと共演することが明らかとなった。米が報じている。 本作の詳細や2人が演じるキャラクターは明かされていないが、ロンドンを舞台に現代のデートシーンを描くという。2025年11月