【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの熊切あさ美が8日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題になっている。【写真】熊切あさ美「思わず二度見」美脚際立つミニワンピ姿◆熊切あさ美、ミニワンピースで美脚披露熊切は、青のミニワンピースと黒のロングブーツを身に付けた写真を投稿。ワンピースからほっそりとした美しい脚が伸びるポージングのショットを公開している。◆熊切あさ美の美脚が話題この投稿には「思わず