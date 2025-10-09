【モデルプレス＝2025/10/09】女優の佐々木希が10月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの煮物を公開した。【写真】佐々木希「子供もペロリ」丁寧な手料理◆佐々木希、「子供もペロリ」な手料理公開佐々木は「いつものワカメスープに可愛いお麩入れた」とアレンジを公開。続けて、大根・にんじん・しいたけ・鶏肉の煮物が入った鍋がコンロにかかっている写真を載せ、「毎日食べたい煮物 子供もペロリで嬉しい」と笑顔