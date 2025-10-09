メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、飛騨路に秋の訪れを告げる「秋の高山祭」が始まりました。 「秋の高山祭」は桜山八幡宮の例祭で、2016年に「山・鉾・屋台行事」としてユネスコの無形文化遺産に登録されました。 9日午前8時すぎに修理中の1台を除く10台の屋台が蔵から出され曳き揃えられました。 海外からも多くの人が訪れ、精巧な彫刻などで装飾された豪華絢爛な屋台に見入っていました。 午後0時と午