【「ウルトラレプリカ」新商品】 10月10日13時より予約開始 バンダイは、なりきり玩具「ウルトラレプリカ」の新商品を10月10日13時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。 「ウルトラマンおもちゃウェブ」公式Xアカウントにて予告画像が公開され、特徴的な頭部と耳のシルエットに加え、右端には歯ブラシのような影が確認できる。 このことからZ95星雲・ピカリの国からやってきた