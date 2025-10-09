JTは、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」で、人気定番カラー「ネイビーブルー」を10月14日より順次、全国のコンビニエンスストアや一部たばこ販売店で発売する。【写真】モンベル、長傘タイプの日傘を発売「折りたたみより重宝するかもね」「これは欲しい」10月13日から11月9日までの間、ネイビーブルー全国発売を記念し、2980円の「Ploom AURA」スターターキットを、期間限定の特別価格1480円で販売。