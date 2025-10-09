ワンオペで満席のカフェ。お客様が帰られたテーブルを片付けていた店主の目に、一枚の置き手紙が飛び込んできました。【写真】テーブルに残されていた感謝の手紙そこには「すごく感じの良いお店に来れて今日1日Happyになりました」という、手書きの温かいメッセージが。店主のカフェマイタノさん（@cafe_maitano_1105）がThreadsに投稿したこの心温まる出来事に、「素敵なお客さん！」「お店も素晴らしいのでしょうね」と感動の声