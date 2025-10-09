元保護猫の「たまま」ちゃん（愛称：たまちゃん）は、生後4カ月のときにXユーザー・ハナちゃん（@ke8ro0ro31）さん家族の一員になりました。それは、東日本大震災の翌年、2012年8月6日のことです。【写真】短毛から長毛へーー変化を遂げたたまちゃんたまちゃんを迎えるきっかけは、身近なところにありました。「ちょうど保護猫さんをお迎えしようとしていたとき、息子の友人宅に捨て猫がいて、飼い主を探していることを知