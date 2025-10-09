非常に強い台風22号が八丈島の東を東北東へ進んでいます。その影響で県内でも「やや強い風」が吹いています。下伊那郡喬木村にあるリンゴ畑。風が時折やや強めに吹くものの特に影響はなく農家が普段通りに旬のシナノスイートを収穫していました。喬木村のリンゴ農家「台風は思っていたよりもそれてくれたので助かっています」最も近い観測地点の飯田では、午前10時50分ごろに最大瞬間風速11.9メートルを観測しています