４日、天津市浜海新区にある映画館のポスター前で記念撮影する観客。（天津＝新華社配信）【新華社北京10月9日】中国国家電影局は9日、全国の国慶節・中秋節連休期間（10月1〜8日）の映画興行収入が18億3500万元（1元＝約21円）だったと発表した。観客動員数は5007万人、国産映画の興行収入は全体の98.9％を占めた。