窃盗の疑いで逮捕された山口県宇部市の医師・山本浩二容疑者（65）は、住宅展示場のモデルハウスに飾られていたハンドバッグ2万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察の調べに「返すつもりだった」と容疑を否認していて、警察で動機や余罪などを調べています。