日本時間９日にロサンゼルスで行われている米大リーグ、ナ・リーグ地区シリーズ第３戦のドジャース（西地区１位）―フィリーズ（東地区１位）で、通算２２３勝左腕のカーショーが救援登板した。山本由伸が五回途中でＫＯされた試合。２点を追いかける状況で、ドジャースベンチはレジェンドに託したが、５失点とフィリーズ打線につかまった。（デジタル編集部）出番は七回表だった。フィリーズは１番からの攻撃。首位打者ターナ