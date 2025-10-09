北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）が10月9日からスタートする。初回は15分拡大で放送。三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間