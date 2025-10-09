フレッシュネスバーガーでは、2025年10月15日から11月18日まで、人気のフライドチキンを通常280円のところ30円引きで楽しめるキャンペーンを実施♡さらに11月5日からは、選べる2種類の特製ディップソース「チキン南蛮」「ヤンニョム」で味わえるディップチキンも登場♪ジューシーでクリスピーなフレッシュネスのチキンをお得に体験できるチャンスです。 お得に楽しむフライドチキ