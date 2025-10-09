歌舞伎役者片岡愛之助（53）が9日、東京・歌舞伎座で、11月歌舞伎座松竹創業百三十周年「吉例顔見世大歌舞伎」取材会に出席した。昼の部では「曽我綉俠御所染御所五郎蔵」など、夜の部では三谷幸喜氏（64）が手がける「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」などが上演される。「夜の部は全部と聞いていたけど、チラシを見たら一つ空いていて、『えっ!?』と思った」という。「でも、助かりました