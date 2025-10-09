爪と足のトラブルを予防・改善するには、毎日のセルフケアが何より大切。医療現場でも行われているお手入れ法をマスターして、足元から健康を取り戻しましょう（構成：村瀬素子イラスト：ネコポンギポンギ）爪の異変をチェック！足の爪チェックリスト* * * * * * *ブラシを使って爪の周りも洗浄する爪は皮膚の一部です。顔のスキンケアを入念に行うのと同じように、丁寧に洗って清潔にし、保湿する、というお手入れを習慣にしま