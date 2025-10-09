福岡県は9日、両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）の9月29日〜10月5日の感染者数が148人（前週比10人減）だったと発表した。21週連続で警報レベルが続いており、県は妊婦に注意を呼びかけている。県内122カ所の定点医療機関が報告した新型コロナウイルス感染症の感染者数は512人（同224人減）で1医療機関当たり4・20人。インフルエンザは242人（同53人増）だった。流行の目安を超えており、県は手洗いや換気