現地10月８日、チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16で、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表がフランスと対戦。０−１で敗れて８強入りを逃した。グループステージ（A組）を３戦全勝で首位通過し、勢いに乗る日本は序盤から果敢に攻撃を仕掛け、再三ビッグチャンスを迎えるもゴールが遠い。すると、スコアレスで突入した延長戦の120＋３分、ハンドで与えたPKで失点。この１点に泣いた。 GSでの好調ぶりか