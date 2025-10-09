モデルでタレントのアンミカが9日、都内で行われた令和のカリスマ店員を決める接客コンテスト『STAFF OF THE YEAR 2025』ファイナル直前記者発表会に登壇。ド派手ファッションで登場し、こだわりを明かした。【全身ショット】さすがのスタイル！鮮やかなドレスで登場したアンミカファイナルステージ審査員のアンミカは、本コンテストのアンバサダーの藤本美貴、ゲストのコットン（きょん、西村真二）とともに登壇。ハイチェア