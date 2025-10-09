「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第４打席で飛距離１１０メートルの特大左飛に倒れた。２死無走者で難敵左腕のスアレスと３度目の対戦となった大谷。初球の浮いた変化球をフルスイングもバットは空を切った。２球目は外のスライダーを冷静に見極めた。３球目、の内角直球を捉えたかに見えたが、打球はフェンス手前１メートルで失速。上がった直