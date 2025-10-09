「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースのクレイトン・カーショー投手が２点ビハインドの七回からリリーフ登板。１回を無失点に抑え、本拠地のスタンドからスタンディングオベーションが送られた。しかしイニングをまたいだ八回にシュワバーにダメ押し２ランを被弾するなど一挙５失点を喫した。レジェンド左腕がブルペンから走ってマウンドへ向かうとどよめきと歓声がわき起