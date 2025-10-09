埼玉県の東北自動車道で、大型トラックが燃える事故があり、東北自動車道は一時通行止めとなりました。9日午前9時ごろ、埼玉県の東北自動車道下りの岩槻インターチェンジ付近で、「燃えている」との110番通報がありました。警察や消防などによりますと、10トントラックのエンジン部分から出火したとみられていて、火は約1時間後にほぼ消し止められました。この事故によるけが人はいませんでした。この事故の影響で、東北自動車道下