忙しい日こそ、手早くおいしいひと皿を。味しみまでに時間がかかる肉じゃがも、棒状に切ったじゃがいもならあっという間。豚バラのうまみをたっぷり吸って、短時間でも大満足の仕上がりです！『塩肉じゃが』のレシピ材料（2人分）豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用）……200g じゃがいも……2個（約250g） ねぎ……1本（約100g） 〈A〉 だし汁……1と1/2カップ 酒……大さじ1 塩……小さじ1/2 粗びき黒こしょう作り方（1）下ごしらえ