東映ビデオは、11月28日に期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray&DVDが発売するVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』の場面写真を10月9日に解禁した。今回解禁された場面写真では、ボロボロになりながらも戦う絆斗や、失踪したグラニュートを捜すショウマ、テレビシリーズでは接点がなかった幸果が、リゼルに臆せず話しかける様子が見られる。そして人間の世界に戻ってきたラキア、果たして4人は再会できるのだ