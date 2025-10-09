日本の南にある台風23号は11日から12日にかけて、奄美地方や九州南部に接近する見込みです。台風の進路によっては、警報級の大雨や暴風になる可能性があります。 大山気象予報士の解説です。 まず雲の様子と気圧配置をご覧ください。こちら伊豆諸島付近には非常に強い台風22号、そして日本の南には台風23号があり、この先鹿児島県内に影響がありそうなのがこちらの台風23号です。 まず台風22号はこの後、東寄りに進んで、あさっ